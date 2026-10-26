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Milano, Perego “Per scelta sindaco no primarie, centrodestra sa fare sintesi”

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Ott 26, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Sull’eventuale ricorso alle primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Milano, “continuo a pensare che siano uno strumento che usa la sinistra perché non è d’accordo su nulla”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e candidato sindaco di Milano per Forza Italia, Matteo Perego di Cremnago, a margine di una visita con il ministro degli Esteri Antonio Tajani al presidio “Strade Sicure” in piazza Duomo, a Milano. Rispondendo a chi gli chiedeva se per individuare il candidato alla corsa a Palazzo Marino basterà un confronto tra i leader del centrodestra o sarà necessario ricorrere alle primarie, Perego ha aggiunto: “Noi invece come centrodestra siamo sempre stati capaci di fare sintesi. I nostri leader sono capaci di fare sintesi e di trovare la soluzione migliore. Continuo a pensare che questa sia la strada, auspicando che si arrivi a una scelta nel breve periodo”.

col5/gsl

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