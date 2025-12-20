IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Buonfiglio “L’importante è arrivare preparati”

Dic 20, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “C’è un po’ di scaramanzia nell’esprimere pronostici. L’importante è arrivare preparati. Quando sei preparato e sei consapevole di aver fatto quel che dovevi nel minimo dettaglio, l’unico avversario sei te stesso. Nel momento in cui riesci ad estraniarti da tutto quello che hai intorno, arriverà una buonissima prestazione, il che vuol dire successo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dei Premi ASI Sport & Cultura al Salone d’Onore, parlando delle previsioni per Milano-Cortina.

