Buonfiglio “Milan-Como a Perth? Spero che scelte siano valutate a tutela atleti”

Dic 20, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Milan-Como? Non sono allenato a questo tipo di visione, sono allenato a ciò che fanno le nostre federazioni che pianificano il calendario per tempo. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate soprattutto a tutela degli atleti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dei Premi ASI Sport & Cultura al Salone d’Onore, parlando della partita di Serie A che si disputerà a Perth il prossimo 8 febbraio con un arbitro che dovrebbe essere asiatico o australiano.

