IN EVIDENZA

Claudio Ranieri “Ho ancora tanti sogni da realizzare”

Di

Dic 20, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “I sogni ci sono sempre, perché smettere di sognare vuol dire aver chiuso. Io ho ancora tanti sogni da realizzare, ma bisogna lavorare duramente per raggiungerli”. Lo ha detto il senior advisor della Roma, Claudio Ranieri a margine della cerimonia di consegna dei Premio ASI Sport & Cultura al Salone d’Onore del Coni. Il 2025 è stato speciale per il tecnico romano, capace di risollevare la squadra giallorossa e di portarla ad un passo dalla zona Champions. Sul premio ‘Italiani nel mondo’: “Significa tanto, mi inorgoglisce essere un italiano che si è fatto apprezzare. Ma oggi ci sono anche tanti altri campioni che hanno fatto la storia dell’Italia all’estero”.

mec/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “Commissioni al lavoro, si sta di nuovo accelerando”

Dic 20, 2025
IN EVIDENZA

Zangrillo “Io candidato sindaco di Torino? Non mi tiro indietro”

Dic 20, 2025
IN EVIDENZA

Torrisi (SAC) “Possiamo pensare ad aeroporto Catania come hub del Mediterraneo”

Dic 20, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “Commissioni al lavoro, si sta di nuovo accelerando”

Dic 20, 2025
IN EVIDENZA

Zangrillo “Io candidato sindaco di Torino? Non mi tiro indietro”

Dic 20, 2025
IN EVIDENZA

Torrisi (SAC) “Possiamo pensare ad aeroporto Catania come hub del Mediterraneo”

Dic 20, 2025
IN EVIDENZA

Aeroporto di Catania, Di Palma “Terminal Morandi? Persi 10 anni in burocrazia”

Dic 20, 2025