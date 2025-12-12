IN EVIDENZA

Milano Cortina, Barlaam “Farò il tifo per tutti e mi godrò i Giochi”

Di

Dic 12, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Olimpiadi invernali in casa? Glielo dico sempre ai miei amici atleti che rosico. Gli dico di godersi questa esperienza, ho tantissimi amici per cui farò il tifo, gli auguro il meglio, mi godrò i giochi da spettatore senza la pressione”. Lo ha dichiarato il campione paralampico di nuoto Simone Barlaam, intervenuto durante i Gazzetta Sports Awards 2025 a Milano, in merito alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. “Spero che possano arrivare risultati per permettere agli sport paralimpici invernali di arrivare il più possibile nelle case degli italiani”.
pia/ari/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Bagnasco “L’Italia può sviluppare ulteriormente la cooperazione con l’Africa”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Volandri “Sinner aveva ragione, l’Italtennis è comunque una squadra forte”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Volandri “Vincere tre Davis consecutive una straordinaria impresa”

Dic 12, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Bagnasco “L’Italia può sviluppare ulteriormente la cooperazione con l’Africa”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Volandri “Sinner aveva ragione, l’Italtennis è comunque una squadra forte”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Volandri “Vincere tre Davis consecutive una straordinaria impresa”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 45

Dic 12, 2025