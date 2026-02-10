IN EVIDENZA

Ue, De Meo “Servono strategie comuni sull’immigrazione”

Di

Feb 10, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La posizione di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo è molto chiara, vogliamo offrire un contributo concreto per migliorare la gestione dei flussi migratori”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo a margine dei lavori della sessione plenaria a Strasburgo. De Meo ha rivendicato il ruolo del Governo italiano nell’aver portato il tema migratorio tra le priorità dell’agenda europea: “Su impulso del Governo italiano si è lavorato a un pacchetto complessivo che definisce in modo chiaro il concetto di Paesi terzi sicuri, offrendo agli Stati membri strumenti per una gestione diversa e più efficace rispetto al passato”. “Abbiamo sempre sostenuto che questa sia la strada da perseguire, il tema delle migrazioni non può essere lasciato ai singoli Stati, ma deve essere affrontato attraverso strategie comuni dell’Unione europea”, ha concluso De Meo.

xf4/sat/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”

Feb 10, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 11 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 10, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Webuild racconta 120 anni di infrastrutture, mostra “Evolutio” approda a Milano

Feb 10, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”

Feb 10, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 11 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 10, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Webuild, Fontana “Mostra Evolutio racconta l’Italia del fare”

Feb 10, 2026
TOP NEWS

Antartide, un veicolo speciale cinese percorre 10 mila chilometri

Feb 10, 2026