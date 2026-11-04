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Meloni “Torna la carta ‘dedicata a te’, un aiuto ai più fragili”

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Nov 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi, 4 novembre, è nuovamente attiva la carta ‘dedicata a te, istituita dal governo per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie più fragili e in difficoltà, famiglie che particolarmente nell’ultimo periodo si sono dovute confrontare con un problema in più, ovvero la crescita dell’inflazione dovuta alla difficile situazione internazionale che stiamo attraversando”. Così la premier Giorgia Meloni, in un video sui social.
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(Fonte video: Profilo Instagram Giorgia Meloni)

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