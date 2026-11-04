Moratinos (Onu) “Solidarietà e aiuto reciproco contro la cupezza di questi tempi”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che nel mondo di oggi sia fondamentale che tutti noi ci preoccupiamo del futuro. Dobbiamo pensare alle generazioni future. Che tipo di società avremo nel prossimo decennio. E ciò che abbiamo dimostrato oggi con la presenza di questi 10 premiati provenienti da diversi angoli del mondo è che, all’interno delle comunità, ci sono persone, ci sono individui che desiderano un mondo migliore in cui la solidarietà, l’aiuto reciproco e l’assistenza possano, in sostanza, funzionare in modo positivo. Esiste quindi un’alternativa a questa atmosfera cupa, a questo contesto che ci affligge e che affrontiamo ogni giorno”. Lo afferma Miguel Ángel Moratinos, sottosegretario generale delle Nazioni Unite, alto rappresentante per Unaoc e inviato speciale delle Nazioni Unite per il contrasto all’islamofobia, a margine della celebrazione del 15esimo anniversario della partnership con Bmw.

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