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Ecomondo, Saviola “Il riciclo incontra l’eccellenza del design italiano”

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Nov 4, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “Utilizzare materiali riciclati per realizzare nuovi prodotti è una scelta non solo opportuna e sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche un’opportunità per creare qualcosa di bello”. Lo ha detto Stefano Saviola, consigliere delegato del Gruppo Saviola, a margine di Ecomondo a Rimini.
“Il nostro obiettivo – aggiunge – è dimostrare che un prodotto realizzato con materia prima riciclata non deve essere soltanto sostenibile, ma può anche avere un grande valore estetico ed essere impiegato nella produzione di mobili di altissima qualità, espressione del miglior design italiano”.
f45/mgg/gtr

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