Meloni “Invio truppe in Ucraina non è più un tema di discussione”

ROMA (ITALPRESS) – “Per quello che riguarda le parole del presidente Macron, non posso che prendere atto del fatto che l’invio delle truppe non è più un tema di discussione, perché come si sa ho varie volte espresso la mia perplessità rispetto all’efficacia di un’iniziativa di questo tipo. Particolarmente nel momento in cui tutti quanti lavoriamo su una priorità, che è quella di un cessate il fuoco incondizionato, priorità che si accompagna alla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina nella sua capacità di difendersi”. Così la premier Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.

Fonte video: Palazzo Chigi