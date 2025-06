Meloni “Economia italiana solida e resiliente, imprese uno dei motori”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi le imprese del terziario di mercato contribuiscono per circa la metà del Pil, sono in sostanza uno dei motori dell’economia nazionale ed è solo grazie al vostro dinamismo, alla vostra capacità di intraprendere che l’Italia sta registrando indicatori economici positivi. Nel primo trimestre di quest’anno il PIL è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2024, facendo meglio di Francia e Germania. E’ un dato incoraggiante, se teniamo conto della complessa situazione geopolitica internazionale e del quadro delle relazioni commerciali”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell’Assemblea di Confcommercio. “L’economia sta sostanzialmente dimostrando la sua solidità e la sua resilienza, anche e soprattutto sul fronte dell’occupazione”, aggiunge.

(Fonte video: Palazzo Chigi)