Medioriente, Putin “Russia pronta a mediare insieme alla Cina”

“La Russia è pronta insieme alla Cina a compiere ogni sforzo per fermare l’escalation e salvaguardare la pace e la stabilità in Medioriente”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, nel corso di una telefonata con il suo omologo cinese Xi Jinping. Nel corso del colloquio, Putin ha sottolineato che la questione del nucleare iraniano deve essere risolta attraverso il dialogo. Xi ha definito come estremamente critica la situazione, evidenziando che “un’ulteriore escalation possa causare solo maggiori perdite a entrambe le parti”. Per questo, ha affermato , “il cessate il fuoco è una priorità urgente” cosi’ come “la tutela dei civili”. Per il leader cinese, il dialogo e la negoziazione sono l‘unica strada per una pace duratura. “Se il Medio Oriente è instabile”, ha aggiunto, “il mondo difficilmente potrà essere in pace”. La Cina, ha ribadito, è pronta a svolgere un ruolo costruttivo per il ripristino della pace in nell’area mediorientale.

abr/mrv

Fonte video: CCTV