me.dea e Fondazione Time2 per l’accoglienza di tutte le donne. Un progetto da 30.000 euro

me.dea ha vinto il Bando Cambiamenti della Fondazione con un’idea progettuale del valore di 30.000€ che sarà finanziata dalla Fondazione per l’81% . Le attività previste sono molte e si svilupperà per tutto il 2024 e per i primi mesi del 2025. Al centro del progetto c’è la formazione rivolta alle operatrici me.dea, per consentire loro di acquisire competenze tecniche e relazionali in tema di disabilità e disuguaglianze.

Il progetto, infatti, ambisce a rendere il centro antiviolenza un luogo dove ogni donna

possa sentirsi accolta e abbia la possibilità di essere ascoltata e creduta senza giudizio.

Le donne disabili vittime di violenza avranno quindi la possibilità di raggiungere

consapevolezza rispetto alla propria situazione personale, condividere le proprie difficoltà e se lo desiderano accedere al supporto strutturato del centro antiviolenza, sia come luogo sicuro di ascolto, che per ottenere le informazioni utili a valutare in autonomia quali decisioni prendere.

me.dea offrirà formazione per aumentare la consapevolezza e l'informazione sul tema della violenza di genere all'interno delle associazioni che si occupano di disabilità. All'aspetto formativo si unisce l'accessibilità degli spazi fisici del centro antiviolenza di Alessandria e l'accessibilità digitale del sito medeacontroviolenza.it, attraverso la creazione di un sottodominio costruito secondo le linee guida sull'accessibilità web WCAG 2.1.