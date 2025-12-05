Mattarella “Sentiamo l’urgenza di pace tra i popoli”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “L’accensione della fiamma olimpica dà via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico d incarna principi universali. Il gioco olimpico garantisce la possibilità a uomini e donne di progredire, sollecita alla solidarietà ed esige non ci sia sopraffazione per origine etnica. Questo messaggio viene tramandato dai campioni di ogni disciplina e dal giovani che praticano gli sport. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna e sono anche il tempo di oggi. Più che mai sentiamo l’urgenza di amicizia e pace dai popoli”. Queste le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a margine dell’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.
(Fonte video: Quirinale)

