Fontana “Dispiace per atleta ucraino escluso, ma regole Cio vanno rispettate”

Feb 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – MILANO (ITALPRESS) – “Ogni istituzione ha le sue regole, il Cio ha delle regole molto rigorose e purtroppo bisogna rispettarle. Evidentemente il Cio ha ritenuto che la violazione di questa normativa andasse sanzionata in questo modo. Mi dispiace umanamente per l’atleta perché credo che partecipare a un’Olimpiade sia la cosa più bella e più alta per un atleta”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’assegnazione della borsa di studio alla memoria della giornalista Carlotta Dessì commentando con i giornalisti la vicenda dell’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, squalificato dalle olimpiadi per la sua intenzione di gareggiare con un casco raffigurante i volti degli atleti ucraini uccisi durante la guerra.

