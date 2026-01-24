Mattarella a convegno su Mediterraneo di Cefalù “Mi porto dentro sollecitazioni”

IN EVIDENZA

CEFALÙ (PALERMO) (ITALPRESS) – “È stato un momento di vero godimento intellettuale: non riprendo le innumerevoli sollecitazioni che sono emerse dalle relazioni, ma le porto dentro in quanto contengono una gran quantità di indicazioni per riflettere e adeguare comportamenti e iniziative a quanto è stato espresso”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del convegno ‘Mediterraneo: mare di pace?’, tenutosi alla Cattedrale di Cefalù. “È stato un percorso che ha messo insieme storia, che non è passato ma svolgimento che lega il passato al presente e all’avventore, e quanto ci è stato detto con chiarezza e profondità – aggiunge Mattarella, – Ringrazio Cefalù per quest’occasione e monsignor Valenziano cui rinnovo gli auguri, un grande abbraccio e la riconoscenza per le azioni fatte in tanti decenni di impegno. Portiamo dentro di noi quanto ci è stato detto e sollecitato, ciascuno nei suoi compiti e responsabilità”.

