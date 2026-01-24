IN EVIDENZA

Albania, Piantedosi "Discussione su costi forze polizia è provinciale e miope"

Gen 24, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Non si tratta di un 5 stelle come inteso in Italia. Il costo complessivo si aggira intorno agli 80 euro giornalieri per tutto, ovvero per vitto e alloggio. Questa è una
cornice economica massima che viene raggiunta solo se il personale viene impiegato al massimo dei numeri. La discussione sui costi è provinciale e miope poiché si fonda sul fatto che noi i nostri poliziotti li trattiamo bene, a differenza di chi in passato destinava loro altro tipo di alloggiamenti”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi a margine
del Forum Internazionale del Turismo a Milano alla domanda sul rinnovo dell’accordo per alloggiare in resort a 5 stelle gli agenti di servizio nei centri in Albania.
“Noi riteniamo quanto fatto in Albania un investimento che l’Europa ci chiede, avalla e approva – ha aggiunto – Proprio ieri, in un vertice con la Germania, quest’ultima si è resa protagonista di iniziative importanti sui cosiddetti “return hub”, ovvero sulla
realizzazione di centri di trattenimento e rimpatrio in paesi terzi sicuri”.
