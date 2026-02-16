IN EVIDENZA

Marotta “Saviano? Non so chi sia, non voglio dargli importanza”

Di

Feb 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Le dichiarazioni di Roberto Saviano? C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazione da parte dei nostri avvocati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’Assemblea della Lega Serie A, in merito alle accuse ricevute dallo scrittore partenopeo, secondo il quale la figura del numero uno nerazzurro inciderebbe sulla credibilità del campionato.

pia/mc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “Mercoledì in Cdm decreto per Niscemi e zone colpite dal ciclone Harry”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

Feb 16, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “Mercoledì in Cdm decreto per Niscemi e zone colpite dal ciclone Harry”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Storica Italia dell’hockey femminile, Mattivi “Risultato che aiuta a crescere”

Feb 16, 2026