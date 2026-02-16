IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

Feb 16, 2026


NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Dove io chiedo di non forzare, perché sarebbe un errore, è nella definizione della fascia di rispetto sul fronte di frana, perché quelle non sono decisioni sul piano politico ma su dati tecnici. Se io forzassi delle decisioni, magari perché voglio dare più velocemente delle risposte certe ai cittadini, e mettessi la loro sicurezza a repentaglio, sarei una pazza”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Niscemi.

