IN EVIDENZA

Marotta “Juve in Champions nel 2021 con simulazione Cuadrado”

Di

Feb 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Se ho salutato Chiellini? Beh, salutare è il minimo. È stato un mio giocatore, è un dirigente giovane, inesperto, non mi permetto di dargli consigli, ci siamo confrontati, sono dinamiche di spogliatoio, non sta a me giudicare quello che è successo e fare un’analisi”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’Assemblea della Lega Serie A, in merito all’episodio dell’espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus provocata da Alessandro Bastoni. “Volevo solo ricordare un piccolo episodio che guarda caso coincide con un Juventus-Inter del 2021, forse penultima giornata di campionato, sul 2-2, un rigore a favore della Juventus su palese simulazione da parte di Cuadrado, arbitro Calvarese. Successivamente, sia l’arbitro che gli organi tecnici hanno acclarato che si trattava di palese simulazione. Con quella vittoria fatta all’ultimo minuto, la Juventus conseguì la qualificazione della Champions League”, ha aggiunto Marotta.

pia/mc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “Mercoledì in Cdm decreto per Niscemi e zone colpite dal ciclone Harry”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

Feb 16, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Meloni “Mercoledì in Cdm decreto per Niscemi e zone colpite dal ciclone Harry”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

Feb 16, 2026
IN EVIDENZA

Storica Italia dell’hockey femminile, Mattivi “Risultato che aiuta a crescere”

Feb 16, 2026