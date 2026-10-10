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Manovra, Fumarola “Detassare tredicesime e indicizzare pensioni”

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Ott 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo fare delle scelte proprio perché le risorse sono limitate. Dobbiamo scegliere a favore dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e delle imprese che applicano i contratti buoni, fanno innovazione e realizzano partecipazione. Noi abbiamo bisogno di dare risposte alle persone che in questo periodo subiscono gli effetti del caro carburanti e dell’inflazione”. Così Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, a margine dell’evento “L’ottimismo della volontà” organizzato a Milano da Forza Italia.

xh7/sat/mca3

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