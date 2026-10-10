Gasperini “Il Como lotta per i piani alti, Svilar fuori un mese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Como merita tutti gli elogi che riceve, è una squadra di valore e che compete con i più forti. Ho avuto modo di dire qualche settimana fa che l’Inter è quella sopra a tutti, ma il Como come altre fa parte di quel gruppo che si gioca le migliori posizioni”. Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Como al ‘Sinigaglià, ha solo belle parole per i lariani di Fabregas, contro i quali però mancherà Svilar: “Purtroppo, lo abbiamo perso per alcune settimane – fa sapere l’allenatore giallorosso – Ha avuto una frattura da stress durante una spinta in allenamento, neanche molto eccessiva, al quinto dito, nella parte un pò inferiore. Si è creata questa frattura, che non è scomposta, ma che richiederà almeno un mese per guarire. Stanno valutando se inserire un rinforzo, una vite e questo porterà i tempi di recupero a dopo la prossima sosta probabilmente. Purtroppo è una brutta tegola, ma a volte, nelle stagioni molto lunghe, succedono anche imprevisti così”. A sostituirlo sarà Gollini: “Avrà l’opportunità per tornare a essere il portiere importante che è stato”.

Ai giallorossi, comunque, continua a non mancare il supporto del pubblico: “Io non devo portare proprio nessuno dalla mia parte, semmai è il contrario. E’ la gente, con questa passione enorme che ha verso questa squadra, che contagia me e il gruppo. La cosa è un pò ribaltata. Sicuramente giocare in mezzo a questa passione, in mezzo a questo entusiasmo, con uno stadio sempre così pieno, è qualcosa di molto favorevole”, la chiosa di Gasperini.

– foto Ipa Agency –

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