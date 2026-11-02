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Manovra, Fontana “E’ figlia dei tagli alla sanità dei governi di centrosinistra”

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Nov 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Questa Manovra è purtroppo figlia dei tagli dei governi del passato, i governi dal 2011 al 2019, apro e chiudo una parentesi, tutti di centrosinistra. Non lo dico io, lo dice Gimbe che oltretutto è una società terza, in quegli anni si sono creati tagli per 37 miliardi, adesso questo governo sta cercando di recuperare e quindi recuperare è sicuramente difficile, anche perché stiamo vivendo dei momenti di una certa ristrettezza a livello mondiale”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Areu a Palazzo Lombardia.(ITALPRESS)

xm4/trl/gsl

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