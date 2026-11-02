A Bari la 40esima edizione di Promessi Sposi, Frulli “E’ parte nostra identità”

BARI (ITALPRESS) – È stata presentata nel nuovo centro congressi della Fiera del Levante la 40esima edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, il Salone Internazionale dedicato al mondo del wedding, in programma dal 5 all’8 novembre nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico barese. Quasi 300 espositori, circa il 15% in più rispetto alle ultime edizioni, animeranno una manifestazione che riunirà imprese e professionisti del settore, con un’offerta che spazia dagli abiti da cerimonia alle location per ricevimenti, dalla fotografia al catering, fino ai servizi per l’organizzazione delle nozze.
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