IN EVIDENZA

Maltempo, interventi della Guardia Costiera nei territori colpiti del Sud Italia

Di

Gen 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo determinata ciclone “Harry”, che nelle ultime ore ha interessato vaste aree del Sud Italia, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha attivato un articolato dispositivo operativo per fronteggiare le criticità meteomarine che hanno colpito Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. In stretto coordinamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le Prefetture territorialmente competenti, sono stati impiegati oltre 100 mezzi tra unità navali, terrestri e aeree e più di 450 donne e uomini della Guardia Costiera, che hanno operato senza soluzione di continuità per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione ed il presidio delle infrastrutture portuali e marittime. vbo/mca1
(Fonte video: Guardia Costiera)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Maltempo, Musumeci “Capire attentamente quante sono le attività danneggiate”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Geronimo La Russa “L’Aci vuole proiettarsi al futuro”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Del Sette “I 120 anni dell’Aci sono importanti per tutti gli italiani”

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa League

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Cina, boom nella produzione di cereali nel 2025

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Schlein “L’Italia non deve partecipare al Board of Peace”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Musumeci “Capire attentamente quante sono le attività danneggiate”

Gen 22, 2026