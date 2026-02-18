Carta “Seconda fase per riqualificazione Ex Chimica Arenella a Palermo”





PALERMO (ITALPRESS) – "Si entra nella fase cruciale in cui verrà approfondita la proposta tecnica progettuale e capiremo quali sono le idee più congeniali per i bisogni del quartiere: abbiamo messo a bando una proposta non solo per far diventare quell'area centrale in città, ma anche per far comprendere tutti quei servizi sociali, educativi, sportivi e ambientali a supporto del quartiere. Sarà un'area aperta, non recintata: nella seconda fase sarà fondamentale la solidità della proposta economico-finanziaria, perché questo bando permette di cercare non solo straordinari progettisti ma solidi investitori. È questo il motivo per cui abbiamo preso tempo per fare quest'addendum, che chiarisce sia ai partecipanti che alla commissione quali sono i criteri e l'equilibrio tra qualità dell'offerta progettuale e sostenibilità economica. C'è una parte importante di monitoraggio ambientale per cui anche gli effetti in termini di riduzione del carbonio e dell'inquinamento di quell'area devono essere tenuti in considerazione: tra le tre ipotesi ci sono l'acquisizione del bene, la concessione di alcune porzioni e il diritto di superficie; tutto ciò dipenderà dalle funzioni che i progettisti vorranno immettere". Lo ha dichiarato Maurizio Carta, assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo, in merito allo stabilimento dell'ex Chimica Arenella, a margine della presentazione della seconda fase del progetto Reinventing Cities. La data cerchiata in rosso sul calendario, spiega l'assessore, è quella del 18 luglio, in cui "si concluderà la seconda fase, dopodiché in autunno contiamo di avere i vincitori e poter cominciare a riqualificare l'area: le nostre linee guida chiedono l'eventuale utilizzo di usi temporanei. È ovvio che un'area così vasta non si trasforma in un attimo, quindi nel tempo in cui alcuni grossi progetti vanno in attuazione si possono utilizzare usi temporanei: così cominciamo a rianimare l'area mentre essa si sta trasformando, come avvenuto in altri casi analoghi. Il valore dato dagli uffici è di oltre 9 milioni di euro: tutti gli elementi che fanno parte dell'apertura dell'area al quartiere dovranno essere inseriti nella proposta e saranno elemento di valutazione; fondamentale sarà l'equilibrio tra funzioni pregiate e funzioni sociali, per permettere all'intera Arenella e non solo all'Ex Chimica di avere una rinascita".