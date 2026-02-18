Camera, Fornaro “Riforma regolamento prova a ridare centralità al Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, una riforma del regolamento che prova a ricercare un equilibrio costituzionalmente e politicamente corretto tra tutti gli attori dell’attività parlamentare: maggioranza, opposizione, governo, gruppi parlamentari e singoli cittadini, attraverso le leggi di iniziativa popolare. L’obiettivo è stato, io credo, raggiunto. Lasciamo alla prossima legislatura un Parlamento che possa essere più efficace e quindi provare anche a restituire quella centralità che è determinata dalla nostra Costituzione, siamo una Repubblica parlamentare”. Lo ha detto il deputato del Pd e relatore della riforma, Federico Fornaro, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo regolamento della Camera, che entrerà in vigore nella prossima legislatura.

