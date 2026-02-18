IN EVIDENZA

Camera, Fornaro “Riforma regolamento prova a ridare centralità al Parlamento”

Di

Feb 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, una riforma del regolamento che prova a ricercare un equilibrio costituzionalmente e politicamente corretto tra tutti gli attori dell’attività parlamentare: maggioranza, opposizione, governo, gruppi parlamentari e singoli cittadini, attraverso le leggi di iniziativa popolare. L’obiettivo è stato, io credo, raggiunto. Lasciamo alla prossima legislatura un Parlamento che possa essere più efficace e quindi provare anche a restituire quella centralità che è determinata dalla nostra Costituzione, siamo una Repubblica parlamentare”. Lo ha detto il deputato del Pd e relatore della riforma, Federico Fornaro, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo regolamento della Camera, che entrerà in vigore nella prossima legislatura.

xc3/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lagalla “Area Ex Chimica Arenella strategica per la città di Palermo”

Feb 18, 2026
IN EVIDENZA

Carta “Seconda fase per riqualificazione Ex Chimica Arenella a Palermo”

Feb 18, 2026
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 18/2/2026

Feb 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano

Feb 18, 2026
TOP NEWS

L’AI applicata all’impresa, UniCredit Start Lab fa tappa a Bari

Feb 18, 2026
IN EVIDENZA

Lagalla “Area Ex Chimica Arenella strategica per la città di Palermo”

Feb 18, 2026
IN EVIDENZA

Carta “Seconda fase per riqualificazione Ex Chimica Arenella a Palermo”

Feb 18, 2026