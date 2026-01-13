Magi “Tante italiane e tanti italiani hanno visto in Emma Bonino un esempio”





ROMA (ITALPRESS) – “Tante italiane e tanti italiani di diverse generazioni hanno sempre visto in Emma Bonino un esempio di come dovrebbe essere la politica e di come bisogna stare nelle istituzioni. Ha dedicato la sua intera vita alla democrazia”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, presente in Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino, nella camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca. Magi ha ricordato così il lungo impegno politico e civile di Bonino, sottolineandone il rapporto con le istituzioni e le numerose battaglie portate avanti nel corso della sua vita. La sua figura, ha evidenziato, ha rappresentato un punto di riferimento per diverse generazioni di italiani, anche al di là delle appartenenze politiche. La camera ardente sta richiamando numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni e delle diverse forze politiche, giunti in Campidoglio per rendere omaggio alla storica esponente radicale. xu1/vbo/mca1