Bonino, Gualtieri “Omaggio corale a una donna straordinaria”





ROMA (ITALPRESS) – “Tantissimi cittadini oggi in fila per rendere omaggio a una donna straordinaria”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando questa mattina in Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino, nella Sala della Protomoteca dove è stata allestita la camera ardente. Gualtieri è apparso particolarmente scosso e toccato dalla scomparsa di Bonino, ricordandone il lungo impegno politico e civile e il contributo dato alla vita democratica del Paese. “Una donna democratica, europeista e convinta nella lotta per i diritti delle donne”, ha sottolineato il sindaco, evidenziando alcune delle battaglie che hanno caratterizzato il percorso politico e istituzionale di Bonino. “Quello di oggi è un omaggio corale da parte di tutte le forze politiche”, ha aggiunto Gualtieri, sottolineando come la figura di Bonino abbia ricevuto un riconoscimento trasversale, al di là delle appartenenze politiche. La camera ardente, aperta al pubblico, sta richiamando numerosi cittadini che si sono messi in fila per rendere l’ultimo omaggio alla storica esponente radicale. Un momento di partecipazione che vede presenti anche rappresentanti delle istituzioni e della politica italiana, giunti in Campidoglio per ricordare Bonino e le sue battaglie. xu1/vbo/mca1