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Mafia ed estorsioni nel tarantino, sgominato clan con 21 arresti

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Set 22, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone
ritenute presunte componenti di un sodalizio criminale di tipo mafioso, con base operativa nel comune di Manduria. I reati contestati, vanno dall’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, alla detenzione illegale di armi da guerra con relativo munizionamento, porto illegale di armi comuni da sparo con matricola abrasa, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi,
estorsione, rapina, tutti aggravati dalla circostanza di aver agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall’appartenenza al clan nonché al fine di agevolarne l’attività.
pc/gtr
(Fonte video: Polizia di Stato)

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