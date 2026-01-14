Carabinieri, si insedia il nuovo comandante provinciale di Palermo Sutera

PALERMO (ITALPRESS) – “Sento una grande responsabilità di lavorare in una squadra affiatata. Non esistono ricette speciali se non
investire ogni energia nel controllo dei territorio e tutte le attività preventive”. Così il nuovo Comandante Provinciale
Generale di Brigata di Palermo Piero Sutera, nel corso della sua conferenza stampa di insediamento che si è svolta nei locali del
Comando Provinciale.
xd6/pc/gtr
investire ogni energia nel controllo dei territorio e tutte le attività preventive”. Così il nuovo Comandante Provinciale
Generale di Brigata di Palermo Piero Sutera, nel corso della sua conferenza stampa di insediamento che si è svolta nei locali del
Comando Provinciale.
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