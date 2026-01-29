IN EVIDENZA

L’Unipa fa rivivere la Madonna del velo di Raffaello, Midiri “Giornata di festa”

Gen 29, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – La presentazione ufficiale della ‘Madonna del velo’ di Raffaello Sanzio. dell’opera restaurata si è svolta nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, all’interno del Complesso monumentale dello Steri. Un momento che, come ha sottolineato il rettore Massimo Midiri, rappresenta “una giornata importante”, perché “ritorna alla luce un dipinto con una storia non completamente definita, di scuola raffaellita, la cui origine resta ancora oggetto di studio”. “Non sappiamo chi sia l’autore, né dove l’opera sia stata realizzata – ha spiegato Midiri -: qualcuno parla della Sicilia, qualcuno del Veneto. Ma dopo un lungo lavoro di restauro ritorna un’opera comunque straordinaria, che è sempre stata nei palazzi dello Steri, addirittura nella stanza del Rettore”.

