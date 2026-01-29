IN EVIDENZA

Palermo, al via installazione di 200 nuove telecamere in viale Regione Siciliana

Gen 29, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Sono iniziate oggi le attività per l’installazione di oltre 200 nuove telecamere di videosorveglianza lungo viale Regione Siciliana. L’intervento rientra nel più ampio piano di potenziamento della videosorveglianza cittadina promosso dall’Amministrazione comunale e finanziato con i fondi del Patto per la Sicurezza Urbana del Ministero dell’Interno, nell’ambito di un progetto strategico volto alla tutela del territorio, alla prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e all’innalzamento dei livelli di sicurezza, Per l’assessore all’Innovazione, Fabrizio Ferrandelli: “Questo intervento conferma l’impegno dell’amministrazione nell’utilizzo dell’innovazione tecnologica come leva di sicurezza e legalità. Ringrazio gli uffici dell’Innovazione e la Sispi per il lavoro svolto, che sta consentendo di rendere sempre più efficiente e capillare il sistema di videosorveglianza cittadino”.

