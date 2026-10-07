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Ludi “La dieci di Messi a Nico Paz? Grande uomo, ha le carte in regola”

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Ott 7, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Nico Paz merita la 10 di Messi? Glielo auguro, è un ragazzo straordinario, siamo fortunati ad averlo con noi, ma se la 10 è una maglia così importante da andare sulle spalle di un uomo di valore oltre che a un calciatore forte penso che Nico abbia le carte in regola”. Lo ha dichiarato Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, intervenuto a margine della 31^a edizione del Premio Gentleman Fair play, a Milano rispondendo a chi gli chiedeva se Nico Paz potesse ereditare la maglia numero 10 dell’Argentina.

pia/gm/mca2

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