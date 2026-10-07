Gemellaggio Milano-Tel Aviv, A. Fontana “Proposta Majorino può creare divisioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Secondo me è una proposta che in questo momento rischia di creare ulteriore confusione in un momento in cui bisognerebbe tutti quanti stringerci attorno a questo Ddl e gridare ad alta voce che non siamo antisemiti”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della commemorazione dell’attacco del 7 ottobre presso la Sinagoga centrale di via Guastalla in merito all’affermazione del capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino che la sospensione del gemellaggio Milano- Tel Aviv dovrebbe essere una delle priorità dei candidati del centrosinistra alle primarie.

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