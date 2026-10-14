IN EVIDENZA

Diesel russo, Tajani “Scelta Usa non aiuta a portare Putin al tavolo della pace”

Di

Ott 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che la scelta americana agevoli in questa situazione, che punta a portare Putin al tavolo della pace”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo, nel punto stampa congiunto con il presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader, alle domande dei giornalisti sulla scelta degli Stati Uniti di revocare le sanzioni sul diesel russo. “Credo che l’unità dell’Occidente sia fondamentale. L’Europa ieri ha deciso di infliggere nuove sanzioni a oltre 1.500 appartenenti alla rete della difesa russa”, ha ricordato Tajani. Il titolare della Farnesina ha aggiunto di condividere le parole del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito “molto rischiosa” la scelta dell’amministrazione Trump.
lcr/azn
(Fonte video: Farnesina)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 14/10/2026

Ott 14, 2026
IN EVIDENZA

Schifani “Dal mio governo risorse importanti per scuola e formazione in Sicilia”

Ott 14, 2026
IN EVIDENZA

Scuola, Lagalla “A Palermo si è fatto molto, ma si deve fare molto di più”

Ott 14, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 14/10/2026

Ott 14, 2026
IN EVIDENZA

Schifani “Dal mio governo risorse importanti per scuola e formazione in Sicilia”

Ott 14, 2026
IN EVIDENZA

Diesel russo, Tajani “Scelta Usa non aiuta a portare Putin al tavolo della pace”

Ott 14, 2026
IN EVIDENZA

Scuola, Lagalla “A Palermo si è fatto molto, ma si deve fare molto di più”

Ott 14, 2026