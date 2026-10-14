Diesel russo, Tajani “Scelta Usa non aiuta a portare Putin al tavolo della pace”





ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che la scelta americana agevoli in questa situazione, che punta a portare Putin al tavolo della pace”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo, nel punto stampa congiunto con il presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader, alle domande dei giornalisti sulla scelta degli Stati Uniti di revocare le sanzioni sul diesel russo. “Credo che l’unità dell’Occidente sia fondamentale. L’Europa ieri ha deciso di infliggere nuove sanzioni a oltre 1.500 appartenenti alla rete della difesa russa”, ha ricordato Tajani. Il titolare della Farnesina ha aggiunto di condividere le parole del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito “molto rischiosa” la scelta dell’amministrazione Trump.

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(Fonte video: Farnesina)