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Schifani “Dal mio governo risorse importanti per scuola e formazione in Sicilia”

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Ott 14, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Settecento milioni di euro per la scuola, 54 milioni per south working e consentire ai nostri giovani di lavorare a distanza. E poi la riforma della Formazione professionale. Prima si formavano dei giovani ma per professioni che non servivano a chi operava nella nostra terra, oggi i giovani vengono formati con profili necessari a quella che è la domanda dei datori di lavoro”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”, organizzato ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e da Indire – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. All’evento era presente anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. vbo/azn
(Fonte video: Regione Siciliana)

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