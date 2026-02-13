Lollobrigida “Azione dell’atleta ucraino commovente, ma comprendo la decisione”





MILANO (ITALPRESS) – “La squalifica dell’atleta ucraino per via del casco? A me ha commosso l’azione che questo atleta ha svolto perché portarsi in un evento straordinario come le Olimpiadi,

quelli che sono stati vittime dell’aggressione russa, è una cosa particolarmente toccante, commovente, fa comprendere quanto l’amore per la patria, per gli Ucraini sia stata la vera ragione

della resistenza rispetto a questa terribile invasione”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, presente a Casa Italia a Milano, in

merito alla squalifica dell’atleta ucraino di skeleton per aver voluto indossare un casco con le immagini degli atleti ucraini scomparsi a causa del conflitto. “Esistono però delle regole del

Comitato Olimpico Internazionale che io non voglio discutere, sulle quali non voglio entrare e la regola di carattere generale è che in qualsiasi circostanza non bisogna portare problemi che

esulano lo sport all’interno delle Olimpiadi, quindi comprendo anche la decisione che è stata assunta”.

