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L’Europa vista da Luca Campigotto in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino

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Set 30, 2026


TORINO (ITALPRESS) – Le infinite sfaccettature del Vecchio Continente sono le protagoniste della mostra “Luca Campigotto. Wandering Europe” ospitata dalle Gallerie d’Italia di Torino: fino al 7 febbraio 2027 sarà possibile immergersi nel viaggio del fotografo veneziano; un progetto inedito, commissionato da Intesa Sanpaolo, che attraversa l’Europa dai suoi confini orientali – tra Turchia, Armenia e Georgia – fino alle coste atlantiche del Portogallo e della Francia; dalle isole Svalbard fino a Lampedusa e alle pendici dell’Etna.
xb4/fsc/azn

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