Lazio, Nobili “Vogliamo un bilancio che risponda agli interessi dei cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Pensiamo di chiudere quando saranno stati fatti gli interessi dei cittadini del Lazio. E’ la nostra bussola, la nostra opposizione è una opposizione seria, rigorosa ma ovviamente costruttiva e non pregiudiziale nell’interesse dei cittadini. In particolare abbiamo chiesto che i soldi che si sono liberati per gli investimenti e che sono importanti non vadano dispersi in mille microinterventi, ma che siano concentrati su investimenti infrastrutturali che servono alla nostra regione, al nostro territorio, soprattutto nel momento in cui il governo fa mancare delle risorse. Penso ad esempio ai 50 milioni che servono per proseguire il lavoro sulla metro C, di cui proprio pochi giorni fa sono state inaugurate le nuove stazioni a Roma e poi risorse per la sicurezza, risorse per il sociale. Insomma, vogliamo che sia un bilancio che davvero risponda agli interessi di tutti e tutte le cittadine del Lazio”. Così Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Pnrr e Grandi Eventi, ai microfoni dell’Italpress duranteuna pausa dei lavori d’Aula per l’approvazione della manovra di bilancio.

