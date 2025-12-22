IN EVIDENZA

A ottobre stabile il mercato dell’auto usata

Dic 22, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Dopo quattro mesi di crescita, frena il mercato dell’auto usata. Secondo i dati Unrae, a ottobre si registra una sostanziale stabilità, con 542 mila trasferimenti di proprietà, in linea con lo stesso mese dello scorso anno. Nei primi dieci mesi dell’anno il bilancio resta comunque positivo: oltre 4 milioni e 600mila passaggi di proprietà, con una crescita del 3,2% rispetto al 2024. Sul fronte delle motorizzazioni, continua il riequilibrio del mercato: benzina mantiene la leadership con il 39,3%, ma il diesel, che perde quasi 4 punti percentuali, è ormai appaiato al 39,2%. Il dato più significativo riguarda le auto ibride, che continuano la loro ascesa, raggiungendo l’11,2% del mercato dell’usato. Più contenute le quote di GPL, metano ed elettriche. Per quanto riguarda i trasferimenti, oltre la metà degli scambi, il 56,2%, avviene ancora tra privati e aziende, mentre gli operatori professionali coprono il 38,5% del mercato.
