Lazio, Ciarla “Manovra di bilancio insufficiente per lo sviluppo della regione”

ROMA (ITALPRESS) – “Ravvisiamo un limite, che è una manovra ordinaria in tempi straordinari e quindi è una manovra che noi giudichiamo insufficiente. È fatta un po’ sulla falsariga della manovra che ha fatto il governo Meloni a livello nazionale. Non c’è nulla per le famiglie, non c’è nulla per le imprese, aumenta la tassazione ed è quindi una manovra che noi consideriamo completamente insufficiente per lo sviluppo del Lazio”. Lo ha detto Mario Ciarla, capogruppo Partito Democratico del Consiglio Regionale del Lazio, a margine dei lavori per la sessione di bilancio.

