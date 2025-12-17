IN EVIDENZA

Media, Tian Fan (Xinhua) "Linea dedicata a Italia, Italpress nostro partner"

Dic 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Xinhua ha sempre attribuito grande importanza al mercato italiano, poiché apprezza molto il pubblico e i lettori italiani. Proprio per questo, cinque anni fa Xinhua ha avviato una linea dedicata all’Italia. Nel cercare un partner, abbiamo effettuato molte attività preparatorie e fatto riflessioni approfondite. La scelta di Italpress come nostro partner è stata principalmente motivata dalla sincera volontà di collaborazione dimostrata da Italpress”. Lo ha affermato Tian Fan, direttore dell’Ufficio regionale europeo dell’agenzia di stampa Xinhua, a margine della firma della partnership con l’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino.
