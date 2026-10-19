Lavoro, cresce la domanda delle imprese

ROMA (ITALPRESS) – La domanda di lavoro torna a crescere. A ottobre le imprese italiane prevedono oltre 539 mila entrate, il 3,7% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rileva il Sistema Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro. Le prospettive migliori vengono da alloggio, ristorazione e servizi turistici, con circa 94.500 ingressi. Crescono anche agricoltura, servizi operativi alle imprese, industrie alimentari e meccaniche ed elettroniche. Le imprese cercano soprattutto impiegati e professioni commerciali e dei servizi, operai specializzati e dirigenti, tecnici e specialisti. La figura più richiesta è l’addetto alla ristorazione, davanti agli addetti alle vendite e al personale non qualificato per la consegna merci: insieme valgono circa il 30% della domanda. Gli incrementi maggiori sul 2025 riguardano tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video, tecnici della salute e tecnici dei trasporti; tra gli operai crescono le richieste di conduttori di veicoli e di meccanici e manutentori. Resta il nodo del reperimento: le aziende faticano a trovare quasi il 44% dei profili, soprattutto per mancanza di candidati e, in misura minore, per preparazione ritenuta inadeguata. Le difficoltà maggiori riguardano direttori e dirigenti generali, specialisti delle scienze della vita, tecnici ingegneristici e, tra gli operai, le professioni estrattive.

gsl