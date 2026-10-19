Tg News – 19/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuova allerta in centro a Milano, negozi chiusi
– Stretta del governo: fermo preventivo e divieto di aggregazione
– Allarmi bomba in diverse scuole, oltre 50 plessi evacuati
– Parigi, manifestanti bloccano l’ingresso del Louvre
– In Campania sciopero autotrasportatori, tir fermi in autostrada
– Ex Ilva, lavoratori Cornigliano occupano aeroporto Genova
– Papa Leone terrà Mercoledì l’udienza generale
– A Washington la quarta edizione degli Italpress Awards
– Previsioni 3B Meteo 20 Ottobre
azn
– Nuova allerta in centro a Milano, negozi chiusi
– Stretta del governo: fermo preventivo e divieto di aggregazione
– Allarmi bomba in diverse scuole, oltre 50 plessi evacuati
– Parigi, manifestanti bloccano l’ingresso del Louvre
– In Campania sciopero autotrasportatori, tir fermi in autostrada
– Ex Ilva, lavoratori Cornigliano occupano aeroporto Genova
– Papa Leone terrà Mercoledì l’udienza generale
– A Washington la quarta edizione degli Italpress Awards
– Previsioni 3B Meteo 20 Ottobre
azn