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Tg News – 19/10/2026

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Ott 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuova allerta in centro a Milano, negozi chiusi
– Stretta del governo: fermo preventivo e divieto di aggregazione
– Allarmi bomba in diverse scuole, oltre 50 plessi evacuati
– Parigi, manifestanti bloccano l’ingresso del Louvre
– In Campania sciopero autotrasportatori, tir fermi in autostrada
– Ex Ilva, lavoratori Cornigliano occupano aeroporto Genova
– Papa Leone terrà Mercoledì l’udienza generale
– A Washington la quarta edizione degli Italpress Awards
– Previsioni 3B Meteo 20 Ottobre
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