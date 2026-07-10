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L’atletica paralimpica esempio di inclusione

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Lug 10, 2026


GROSSETO (ITALPRESS) – Sabato 4 e domenica 5 luglio a Grosseto si sono tenuti i Campionati Italiani di Atletica Paralimpica, competizione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), che riunisce ogni anno i migliori atleti italiani con disabilità nelle diverse discipline dell’atletica leggera. In questo servizio gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, raccontano come funzionano queste discipline e perché è importante sensibilizzare gli adolescenti con disabilità a scegliere di iniziare a fare sport.
abr/azn

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