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Lanna (BYD Italia) “Nuova ATTO 2 DM-i disponibile in due versioni”

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Mar 18, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Della ATTO 2 DM-i “ci sono due versioni. La Active ha una batteria da 7,8 kWh, una potenza di 122 kW, con un’autonomia elettrica di 40 km e un’autonomia totale di 930 km. Nella versione Boost abbiamo invece un pacco batterie più grande da 18 kWh fino a 156 kW di potenza, 90 km di autonomia elettrica e fino a 1.000 km di autonomia totale. Entrambe hanno un motore 1.500 aspirato di trazione anteriore”. Queste le parole di Davide Lanna, Head of Product di BYD Italia, nel presentare la ATTO 2 DM-i, la nuova arrivata di BYD presentata oggi a Milano.

xh7/tvi/mca1

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