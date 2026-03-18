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Nel Lazio torna “Un Consiglio in salute” per la prevenzione

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Mar 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Puntare sulla prevenzione e sulla medicina del territorio. Con questo obiettivo il 21 e 22 marzo si aprono ai cittadini le porte del Parco della Pace di Roma nell’ambito di “Un Consiglio in salute”. A parlarne è il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma intervistato dall’Italpress. “Apriamo le porte del Parco della Pace ai
cittadini” innanzitutto per promuovere una “nuova cultura della salute, che non viene curata soltanto dentro le corsie degli
ospedali, ma preventivamente con screening e innovazione, corretti stili di vita ed una sana alimentazione”, afferma Aurigemma.
mgg/gsl

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