L’ALESSANDRIA VOLLEY BRILLA IN COPPA PIEMONTE

Secondo impegno in Coppa Piemonte Fipav per la Serie C femminile dell’Alessandria Volley al Palasport di Alba. Avversarie del triangolare per le ragazze alessandrine le formazioni, sempre di serie C, del Club76 PlayAsti e Sole di San Martino El Gall. Il team del Presidente Andrea La Rosa chiamato a confermare le ottime impressioni derivate dalla buona prestazioni del primo turno, che l’ha visto vincente in entrambi gli incontri, non ha disatteso le aspettative, anzi si è notata una crescita a livello di intesa negli schemi di gioco e nella personalità di gruppo, nonostante ancora qualche sbavatura e lievi blackout. La prima partita, terza di coppa, ha visto scendere in campo l’Alessandria volley e Club76 PlayAsti e vittoria finale per 3 a 0 e stesso risultato di 3 a 0 per l’Alessandria volley contro un temibile Il Sole di San Martino El Gall. Coach Marco “Jus” Ruscigni e il secondo e preparatore atletico Giorgio Oberti hanno chiamato, per questo secondo impegno stagionale, Giulia Ponzano, Silvia Rinaldi, Valentina Soriani, Arianna Bernagozzi, Martina Fracchia, Matilde Furegato, Elisa Marku, Alice Giacomin, Francesca Oberti, i liberi Arianna Ferrari e Chiara Cazzulo e la capitana Romina Marku. Ad affiancare in panchina lo staff tecnico i Team Manager Marco Bernardelli e Simone Ponzano e lo scoutman Paolo De Magistris.

Primo incontro Alessandria volley Club76 PlayAsti 3 a 0 25/18 25/19 25/10. Match sempre in pugno a Soriani e compagne e astigiane sempre ad inseguire. Un primo set ben giocato da entrambe le formazioni con le alessandrine che con alcuni strappi ad incrementare punteggio e distacco hanno tolto velleità di vittoria alle avversarie. Seconda frazione anche questa con le “mandrogne” avanti fino a metà set quando le ragazze del PlayAsti sono riuscite a rimontare e a portarsi avanti di una lunghezza con il punteggio a proprio favore di 15 a 14. A questo punto nuovamente pallino in mano alle ragazze di Ruscigni che con due allunghi nel punteggio chiudono il parziale segnando il 2 a 0 sul tabellone. Terzo set un monologo delle ragazze capitanate da Marku che palla dopo palla lasciano le avversarie a soli 10 e vittoria meritatissima per 3 a 0.

Nella seconda partita 3 a 0 per l’Alessandria volley 25/21 25/21 25/23 con avversario di turno Il Sole di San Martino El Gall. Team tutt’altro che abbordabile e dotato di buona tecnica. Infatti l’intero match è stato molto combattuto con continui allunghi alessandrini e recuperi avversari. Primo set con partenza sprint per l’Alessandria volley fino a condurre con nove punti di vantaggio. Nel finale recupero delle langarole che si portano a due sole lunghezze di distacco con il punteggio di 21 a 23 ma due attacchi vincenti finali consegnano il parziale 25 a 21 a Ponzano e compagne. Secondo parziale con altra trama disegnata e lottato punto a punto fino al 16 pari. Punteggio di parità seguito da due allunghi alessandrini che con quattro punti ad ogni mini filotto fanno segnare a referto il 2 a 0 con parziale nuovamente di 25 a 21. Terzo set vede agli inizi l’Alessandria volley sugli scudi fino a raggiungere un vantaggio a metà set di 5 punti. Le ragazze dell’El Gall non ci stanno a segnare la resa totale e con un filotto di 5 punti recuperano e riportano in parità la sfida. Sul punteggio di 15 a 15 il pallino passa nuovamente in mano al team del Presidente La Rosa che con brevi allunghi e un finale thrilling lo vede vittorioso col parziale di 25 a 23 e altri 3 punti in classifica che lo attesta al secondo posto.

Finale di concentramento con le ragazze alessandrine a festeggiare sotto la tribuna e a ricevere gli applausi dei tifosi al seguito, di tutto lo staff dirigenziale, del D. T. Massimo Lotta e di componenti lo staff tecnico societario.

Dopo la seconda tornata di concentramenti e quattro partite disputate troviamo L’ALESSANDRIA VOLLEY solitaria al secondo posto in classifica con 11 punti preceduta da In Volley Piemonte a 12 e in terza posizione a 9 punti A.F. Volley, Santena, Cigliano, Chieri e a 8 punti Lilliput e Venaria e a seguire Ovada, PVB valle Belbo, La Vanchiglia e Vicoforte a completare le prime dodici posizioni che daranno il pass alla seconda fase di Coppa Piemonte dell’8 dicembre e a seguire altre 12 formazioni sempre di Serie C.

Prossimo concentramento di Coppa Piemonte domenica 2 Ottobre al PALACIMA di Alessandria. Ospiti delle alessandrine Cantine Rasore Ovada e Isil Volley Almese. Inizio ore 15,00 con Alessandria volley – Ovada, ore 16,30 Ovada – Almese, ore 18,00 Alessandria volley – Isil Almese.