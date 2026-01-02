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Lagalla “Sono disponibile a ricandidarmi a sindaco di Palermo”

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Set 2, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Ho sempre detto di avere un’ampia disponibilità alla ricandidatura: credo che in questa consiliatura si sia fatto tanto, molto deve essere completato e quindi in una logica di continuità credo che sia abbastanza fisiologico e naturale assicurarla; è chiaro che c’è una conferma politica che deve essere opportunamente ricercata, motivata e soprattutto giustificata”. Lo afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, dell’Acchianata delle Rosalie. “Il ragionamento che ho sempre fatto è ‘si parte dagli uscenti’ – aggiunge Lagalla, – Credo che Schifani possa esibire un’attività di governo importante, in primis sul piano del miglioramento dei conti e quindi dell’agibilità finanziaria della Regione. La precedente consiliatura ha dimostrato come possano avvenire fatti politici che modificano quello che sembra un assunto naturale fino alla fine, ma nel caso di Schifani credo che tutti stiano dando merito al suo lavoro da presidente”. xd8/vbo/azn

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